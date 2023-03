Koninklijke Erepenning voor Nieuwpoortse muziekvereniging Kunst Na Arbeid

44 minuten geleden

Algemeen 118 keer gelezen

NIEUWPOORT • Vrijdag 24 maart reikte burgemeester Theo Segers de Koninklijke Erepenning uit aan het bestuur van de Nieuwpoortse muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA).

De muziekvereniging viert dit jaar haar 100-jarige bestaan. Vanwege dit bijzondere jubileum heeft Koning Willem-Alexander de Koninklijke Erepenning toegekend.

Actieve vereniging

KNA werd op 23 maart 1923 opgericht. In de jaren die daarop volgenden heeft de vereniging veel meegedaan aan concoursen en viel daarbij regelmatig in de prijzen. De actieve vereniging is een graag geziene gast bij activiteiten in Nieuwpoort en omgeving, waaronder Koningsdag, avondvierdaagsen en de herdenking op 4 mei. Daarnaast is binnen de vereniging veel aandacht voor de opleiding van zowel de jonge als de oudere leden.

Burgemeester Segers: ”KNA is na 100 jaar niet meer weg te denken uit Nieuwpoort. De vereniging geeft al een eeuw lang klank en kleur aan talloze bijeenkomsten. Daar morgen we met elkaar heel trots op zijn.”

De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor hun bijzondere verdiensten.