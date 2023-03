Arno Wallaard Memorial Toertocht op Tweede Paasdag

7 minuten geleden

Algemeen 42 keer gelezen

REGIO • Op maandag 10 april, Tweede Paasdag, wordt de Arno Wallaard Memorial Toertocht georganiseerd.

Fietsers kunnen kiezen uit afstanden van 11, 60, 100 en 120 kilometer. Voor met name de korte afstand zijn ook skeeleraars, wandelaars en scootmobielen van harte welkom. De start is vanaf sportcomplex De Burcht in Meerkerk. Voor de langere afstanden kan ook vanaf De Krom in Oud-Alblas gestart worden.

Het parcours gaat voor een groot deel de hetzelfde route als waar vijf dagen later de wedstrijdrijders actief zijn.

Inschrijven kan via www.arnowallaardmemorial.nl/toertocht. Een deel van het inschrijfgeld gaat net als bij de vorige edities naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Fietsmaatjes Vijfheerenlanden.