Inschrijving Fietsmolentocht Alblasserwaard geopend; opbrengst naar Leontienhuis

24 minuten geleden

Algemeen 85 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De inschrijving voor de jaarlijkse Rotary Fietsmolentocht is van start gegaan. De opbrengst van deze editie, die op zaterdag 22 april wordt verreden, gaat naar het Leontienhuis, dat hulp biedt bij herstel van eetstoornissen. Initiatiefnemer van het huis en wielerlegende Leontien Zijlaard-Van Moorsel zal zelf het startschot geven van de Fietsmolentocht.

Ook deze achtste editie volgt zo precies mogelijk het parcours van de beroemde Molentocht op de schaats; door de Alblasserwaard en langs de molens van Kinderdijk. De Fietsmolentocht, die door de Rotary Club Alblasserwaard en Rotary Club Noord en Merwede georganiseerd wordt, kent drie afstanden: 15, 35 en 70 kilometers. Start en finish van alle afstanden is bij Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf.

Leontienhuis

In 2019, de laatste keer dat de tocht georganiseerd werd, pedaalden honderden deelnemers mee en werd 13.500 euro bij elkaar gefietst voor het Odensehuis in Papendrecht. Dit jaar gaat de opbrengst naar het Leontienhuis. Dit initiatief van Leontien Zijlaard-Van Moorsel is toegankelijk voor iedereen die wil werken aan het herstel van een eetstoornis. Zij had daar in het verleden ook mee te kampen. Daarnaast is zij natuurlijk bekend als begaafd wielrenster. Ze werd vier keer Olympisch kampioene, negen keer wereldkampioene, twee keer winnares van de Tour de France, 39 keer Nederlands kampioene en ze is houdster van het werelduurrecord.

Opstappen kan vanaf 09.00 uur. Het startschot voor de eerste deelnemers zal door Leontien Zijlaard-Van Moorsel gegeven worden. Deelname is in principe gratis, maar een donatie voor het Leontienhuis bij inschrijving wordt vanzelfsprekend erg op prijs gesteld. Inschrijven kan via www.fietsmolentocht.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden, onder andere over de routes. De tocht is het uitgelezen moment om stil te staan bij al het moois dat de polder te bieden heeft.

Rotary Club Alblasserwaard en Rotary Club Noord en Merwede zijn clubs waarvan de leden met elkaar onderdeel uitmaken van een wereldwijd netwerk van mensen die graag iets terug willen doen voor de samenleving vanuit hun professie, kennis, ervaring of betrokkenheid bij die samenleving. De Fietsmolentocht is één van de activiteiten.