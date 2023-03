Lotgenotenbijeenkomst voor NAH-getroffenen in Leerdam

LEERDAM • Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op dinsdag 4 april een inloopmiddag voor NAH-getroffenen en hun naasten.

De kern van het lotgenotencontact is dat je mag zijn wie je bent met alle gevolgen die passen bij de aandoening en behandeling, waarbij deze ‘eigenaardigheden’ herkend worden door anderen.

De gastvrouwen en gastheren van de Stichting NAH-Vraagwijzer zijn ervaringsdeskundigen of mantelzorgers van NAH-getroffenen en weten uit eigen ervaring wat het is om NAH te hebben. Bijzonder ten opzichte van steun geboden door buitenstaanders is het onderlinge begrip en (h)erkenning en niet onbelangrijk een luisterend oor.

De inloopmiddag duurt van 13:00 tot 15.00 uur en vindt plaats in De Noorderberg aan de Bergstraat 90 in Leerdam. Aanmelden kan tot maandag 3 april via info@nahvraagwijzer.nl. Eigen bijdrage is 2 per bezoeker. Koffie/thee is gratis.