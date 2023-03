Workshop creatieve natuurfotografie bij Natuur- en vogelwacht Vijfheerenlanden

SCHOONREWOERD • In de Schaapskooi te Schoonrewoerd wordt op de zaterdagen 22 april, 13 mei en 27 mei, telkens van 09.30 tot 13.00 uur, een workshop Creatieve Natuurfotografie aangeboden.

Foto’s maken in de natuur (of van door de natuur geleverde producten) en verbinden met een creatief idee. Van gewoon ‘natuurschoonheid’ laten zien naar een foto met bijpassende leuke tekst. Van een dichtbij-opname naar een natuurcompositie die je naar je hand zet. Allemaal in combinatie met een vleug creativiteit, een beetje fantasie, humor, een gekke inval maar vooral met goed kijken.

Kun je één zaterdag niet, dan is inschrijven op twee andere dagen in overleg mogelijk.

Aanmelden via henklooij@ziggo.nl of 06-19148032. De kosten voor deelname zijn 95 euro. Voor meer informatie: www.natuurcentrum.nl of www.henklooij.nl.