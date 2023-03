ingezonden mededeling

Nieuwe laptop uitkiezen: waar moet je óók op letten?

do 23 mrt. 2023, 09:08

Laptops zijn een superhandige uitvinding. Hoe fijn is het immers dat je een computer hebt die je overal in huis kunt gebruiken én met je mee kunt nemen naar waar je hem ook nodig hebt. Alles wat je ter plekke nodig hebt is stroom voor het geval dat de accu leeg raakt en natuurlijk goed werkende wifi. Ben jij van plan om een nieuwe laptop te kopen? Dan kan het aanbod overweldigend zijn. De specificaties zijn natuurlijk van belang voor waar je laptop wilt gaan gebruiken, maar er zijn zeker ook een aantal andere punten waar je zeker op moet letten wanneer je de beste laptop voor jou gaat uitkiezen.

We bespreken ze in dit artikel.

Gewicht

Een aspect waar laptops niet vaak genoeg op vergeleken worden, is hun gewicht. Specificaties zoals het type processor, de hoeveelheid RAM en de interne opslagcapaciteit zijn natuurlijk het belangrijkst, maar je wilt ook dat je laptop handig in gebruik is. Een zware laptop maakt het verplaatsen ervan een stuk minder handig, en ook op je schoot is dat extra gewicht niet erg prettig. Kijk daarom als je laptops met elkaar vergelijkt ook eens naar het gewicht ervan, want die verschillen kunnen onderling best groot zijn.

Accuduur

Eén van de pluspunten van een laptop, is dat hij voorzien is van een accu, waardoor je niet de hele tijd op de stroom hoeft aangesloten te zijn om hem te kunnen gebruiken. Maar per laptop kan het sterk verschillen hoe lang je er gebruik van kunt maken zonder directe verbinding met een stopcontact. Hoe langer hij het doet op een volle accu, des te prettiger natuurlijk. Kijk daarom ook naar de verwachte accuduur op een volle accu en vergelijk dit met andere modellen.

Aantal USB-poorten

Connectiviteit is ook altijd iets om op te letten bij een laptop. Vaak zit er bij recente laptops wel een HDMI-uitgang op, en elke laptop heeft wel de mogelijkheid om er een internetkabel op aan te sluiten zodat je niet afhankelijk bent van draadloos internet. Maar wat je vooral ook nodig hebt, zijn USB-poorten. Die heb je ten eerste nodig om een muis op de laptop te kunnen aansluiten, maar ook om een eventuele externe harde schijf en/of USB-stick te kunnen aansluiten. Misschien wil je ook nog een USB-microfoon kunnen gebruiken voor opnames. Het is erg onhandig als je andere apparaten eruit moet halen om een USB-poort vrij te maken. Kijk dus zeker ook hoeveel van die poorten er op de laptop zitten. Je wilt er zeker drie, maar het liefst zelfs vier. Wil je echter ook een cd-speler, wat weinig laptops nog maar hebben overigens, dan is vier USB-poorten vaak al niet meer mogelijk.

Staar je dus niet blind op enkel de hardware en het scherm, waarbij je overigens naast het formaat ook goed naar de resolutie en de maximale helderheid (voor in fel zonlicht) moet kijken. Kijk ook naar praktische zaken zoals de drie punten die we hierboven besproken hebben. Het gaat immers om veel geld, dan wil je het wel in één keer de juiste keuze maken.