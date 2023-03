Oasen vernieuwt lesprogramma over kraanwater

LANGERAK • Oasen opende op woensdag 22 maart het nieuwe educatieprogramma voor basisschoolleerlingen.

Ruim 2000 kinderen uit groep 7 en 8 kunnen met dit programma een uniek bezoek brengen aan een zuiveringsstation. Met het vernieuwde educatieprogramma leren kinderen uit het voorzieningsgebied op een interactieve manier hoe drinkwater gemaakt wordt en waarom het belangrijk is.

Ruim 300 basisscholen ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan het nieuwe educatieprogramma op zuiveringsstation De Steeg in Langerak. In dit programma neemt een speciale kraanwaterdocent de leerlingen mee voor een rondleiding door het zuiveringsstation. Daarbij kunnen kinderen met eigen ogen zien via welke stappen drinkwater gemaakt wordt. Ook gaan de leerlingen aan de slag met de nieuwe interactieve drinkwaterspellen. Zo leren ze meer over de waarde van water én dat water een duurzame en lekkere dorstlesser is.

Bijzonder bezoek

Grietina Jans, sectormanager Mens & Organisatie bij Oasen: “Met ons educatieprogramma willen we kinderen bewust maken dat drinkwater niet zo vanzelfsprekend is als het misschien lijkt. Oasen vindt het daarom belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd de wereld van drinkwater te laten zien. Met een bijzonder bezoek aan een zuiveringsstation kunnen ze zelf meemaken wat er allemaal bij komt kijken. Daarmee leren ze ook dat het belangrijk is om thuis, op school, of op de sportclub slim om te gaan met drinkwater.”

In 2006 is Oasen gestart met het geven van kraanwaterlessen om kinderen waterwijs te maken. Tijdens de coronapandemie was het niet langer mogelijk om klassen te ontvangen. Die periode heeft Oasen gebruikt om het educatieprogramma compleet te vernieuwen. Nu deze lessen hernieuwd zijn gestart, nodigt Oasen weer jaarlijks basisscholen uit voor een bezoek aan het zuiveringsstation.

Wethouder Jan Lock

De start van de nieuwe educatielessen is feestelijk geopend door wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden samen met Grietina Jans. Na het openingswoord van de wethouder loste Oasen-mascotte Druppel samen met de kinderen van de Ichtusschool uit Boskoop een rebus op. Daarna mochten de eerste leerlingen van start met het nieuwe educatieprogramma.