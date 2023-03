Af en Toe-Kunstroute komt er weer aan: op Tweede Pinksterdag 29 mei

do 23 mrt. 2023, 13:32

REGIO • Op maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) wordt de Af en Toe-Kunstroute weer gehouden.

Veertien jaar terug bedachten Gerjo Goudriaan en haar man Marco het idee voor een kunstroute aan beide kanten van de Lek, waarbij met een bootje tussen Ammerstol en Groot-Ammers overgevaren kon worden. Inmiddels is het bootje een voetveer dat op zon- en feestdagen van Tweede Paasdag tot 1 oktober tussen deze twee plaatsen heen en weer vaart.

De kunstroute die gehouden wordt, heeft dezelfde naam als de veerdienst: de ‘Af en Toe-Kunstroute’. In 2019 is dankzij een bijdrage van de gemeente Molenlanden een website gemaakt, de www.afentoe-kunstroute.nl. Er zijn vlaggen aangeschaft en er is een prachtig logo gemaakt.

Dit jaar kunnen bezoekers op 29 mei tussen 11.00 uur en 17.00 uur een overtocht maken met het voetveer tussen Ammerstol en Groot-Ammers en in de volgende plaatsen kunst (binnen of in de tuin) of een tentoonstelling bekijken. Dit kan in Ammerstol, in Groot-Ammers en in Nieuwpoort. Naast werk van bekende kunstenaar is er ook werk van nieuwe kunstenaars te zien.

Wie zin heeft om mee te doen aan de Af en Toe-Kunstroute in Ammerstol, Groot-Ammers of Nieuwpoort, kan zich aanmelden via contact@afentoe-kunstroute.nl. Opgeven kan tot 15 april.