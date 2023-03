Bertus de Jong wint maandprijs bij Fotoclub Molenwaard

do 23 mrt. 2023, 13:30

MOLENLANDEN • Bertus de Jong heeft de maandprijs gewonnen bij Fotoclub Molenwaard.

Deze keer was er geen specifiek thema. De winnende foto is een compositie van silhouetten van drie glazen waarbij de witte randen afsteken tegen een zwarte achtergrond. De belichting is gedaan middels een studiolamp achter de achtergrond, waardoor de randen en voeten van de glazen oplichten.