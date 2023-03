Molenlanden gaat burgerpeiling elke twee jaar herhalen

do 23 mrt. 2023, 10:20

MOLENLANDEN • De meerderheid van de Molenlandse raad wil inwoners elke twee jaar vragen om een ‘rapportcijfer’ voor de gemeente. Burgemeester Theo Segers is daar niet blij mee en de ChristenUnie (CU) ziet er de meerwaarde niet van.

Dinsdag 14 maart bespraken de raadsleden het rekenkamerrapport Burgerpeiling Molenlanden waaruit bleek dat inwoners van Molenlanden hun gemeente gemiddeld een 6,3 geven. Met name op de relatie inwoner-gemeente scoort Molenlanden slechter dan vergelijkbare gemeenten. Daartegenover staat dat inwoners het wonen in hun buurt een 8 geven.

Niet genoeg

Het college van burgemeester en wethouders stelde voor om de adviezen uit het rekenkamerrapport over te nemen, hierover als raad en college in gesprek te gaan en vervolgacties af te spreken. Met uitzondering van de CU vinden de fracties dat niet genoeg.

Peiling herhalen

VVD en SGP bereidden een amendement voor dat gesteund wordt door Doe Mee, CDA en Progressief Molenlanden. Dat amendement draagt het college op elke twee jaar een burgerpeiling te houden. De indieners vinden het niet voldoende om in de toekomst uitkomsten van andersoortige onderzoeken naast het rapport te leggen, omdat dit volgens de indieners de vergelijkbaarheid niet ten goede komt. Ook willen ze streefcijfers afspreken.

Appels en appels

Pieter Jacob Leenman (SGP): “Met een 6,3 als gemiddeld cijfer is er werk aan de winkel. Dit rapport betreft een nulmeting, maar misschien doen we het inmiddels beter, of slechter. We willen appels met appels kunnen vergelijken, kwalitatief en kwantitatief.”

Krant halen

De CU ziet het nut niet in van herhaalde burgerpeilingen. Sanne Zijlstra: “Herhaling van het onderzoek levert ons geen nieuwe informatie op. Dit onderzoek bevestigt het beeld dat we al hadden, ook door andere onderzoeken. Wat voegt het toe aan wat je te doen hebt in de gemeente? Ik zou graag willen dat burgemeester daar iets over zegt, zodat we als CU een keuze kunnen maken. En wat ons wat dwars zit: je bevestigt het beeld wat mensen al hebben. Om het dan over twee jaar nog een keer te doen, weer de krant te halen met ‘de gemeente heeft van alles gedaan maar het is nog steeds niet goed’. Het brengt kosten met zich mee en voegt het iets toe aan wat je al doet.”

Ontevreden mensen

Segers: “De bijdrage van mevrouw Zijlstra bevalt me. Want waarom doen we dit onderzoek? Om te vergelijken, waar staat je gemeente. Maar wat is de waarde ervan? Als je een open aanbod doet zijn het de ontevreden mensen die reageren. Als je een vergunning vraagt en die wordt geweigerd op basis van de regels, dan ben je ontevreden. Dus de waarde is enigszins beperkt. Heel veel mensen zijn tevreden, maar het wonen in de eigen buurt krijgt een 8. Dat schrijven we niet in de krant.”

Dienstverlening verbeteren

Tegelijkertijd erkende Segers: “Er komen punten uit die beter kunnen. We moeten heel scherp zijn op onze dienstverlening. Als er na de verlengde beeldvormende avond op 15 juni meer nodig is, dan kunt u daar alsnog om vragen. Het is ons er alles aan gelegen dat onze inwoners tevreden zijn.” Hij wees de raadsleden op hun eigen verantwoordelijkheid. “Als men ontevreden is over openbaar vervoer bijvoorbeeld, zult u beleid moeten formuleren om de tevredenheid te verhogen. Maar als mensen niet worden teruggebeld, dat kan niet. We zijn er al mee bezig om dat te verbeteren.”

Hogere ranking

Ondanks het verweer van Segers handhaafde de raad het amendement. Joke van de Graaf (DM): Wat betekent het cijfer als we niet goed de context kunnen benoemen? En zit de ontevredenheid daarin dat sommige mensen hun zin niet krijgen? Ja, deels wel. Maar het gaat ook over antwoorden die mensen behoren te krijgen die ze niet krijgen. De bal hebben we bij u gelegd, zodat u daarmee aan de slag kan gaan. Ik zou zeggen: omarm het, zo kunnen we onze gemeente in de hogere ranking krijgen.”

Jeuk

Segers: “Ik begrijp het amendement. Het is uw rekenkameronderzoek en ik wil voorkomen dat het in een la terechtkomt, we moeten er lering uit trekken. Daar zijn we al mee bezig, we deden al eerder onderzoeken en we blijven prikken bij onze inwoners, om te bekijken of het beter kan. We moeten een norm bepalen, maar maak het niet te groot. Ik krijg echt jeuk als een inwoner zegt: ja, je hebt wel recht van spreken, maar je scoort een 6,4. Dat is geen goede discussie.”

Niet bang

Voor de CU waren de woorden van Segers een bevestiging om niet mee te gaan met het amendement. De andere fracties bleven bij hun besluit. Adrie Tukker (CDA): “College, wees niet bang voor die volgende peiling, gebruik het ter verbetering. Ik kom uit de corporatiesector, daar doen we dit al heel lang. We hebben er veel van geleerd.”

Scorebordpolitiek

Arno van den Hof (VVD) vulde aan: “Bezwaren van de CU en de portefeuillehouder (Segers, red.) zijn dat we kunnen vervallen in scorebordpolitiek, maar dat is niet de intentie achter dit amendement. Het doel is om vergelijkbaarheid en helderheid te creëren en ambitie te tonen naar onze inwoners.”

Niet steunen

Bij de stemming over het geamendeerde raadsvoorstel legde Zijlstra een stemverklaring af. “Vanwege het amendement is het besluit wezenlijk anders geworden. Dat betekent dat we het geamendeerde voorstel niet kunnen steunen.” Alle andere partijen stemden wel in.