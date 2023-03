Vier bijeenkomsten tijdens Stille Week in Nieuw-Lekkerland

56 minuten geleden

Algemeen 88 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Tijdens de Stille Week, de week voor het Paasfeest, worden er van 3 tot en met 6 april in Nieuw-Lekkerland weer vier bijeenkomsten georganiseerd in verschillende kerken met als thema: ‘Verzoening’.

Er wordt elke avond een meditatie gehouden over een gedeelte uit het lijdensevangelie van Markus. Maandag 3 april is de bijeenkomst in de Dorpskerk, dinsdag 4 april in de Rehobothkerk, woensdag 5 april in de Ontmoetingskerk en donderdag 6 april in de Maranathakerk. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.