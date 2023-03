120 kinderen krijgen mooie kijk op techniek bij de Techniekroute Nieuw-Lekkerland

do 23 mrt. 2023, 08:53

Algemeen 163 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Woensdag 22 maart brachten ruim 120 leerlingen van groep 8 een bezoek aan lokale bedrijven tijdens de Techniekroute in Nieuw-Lekkerland.

De wethouders Johan Quik en Piet Vat startten samen met medewerkers van Gilde Vakcollege Techniek deze route. Daarna vertrok iedereen vanaf Brede School Het Carillon om verschillende technische bedrijven te bezoeken.

Tien technische bedrijven uit Nieuw-Lekkerland openden deze ochtend hun deuren en gaven de leerlingen een warm welkom. De leerlingen kregen zo de kans om kennis te maken met techniek en met de dagelijkse praktijk in deze bedrijven. “Ik fiets hier elke dag langs, maar ik wist echt niet wat ze hier allemaal deden”, zegt een leerling over één van de deelnemende bedrijven.

Goed voorbereid

De leerlingen hadden zich van te voren al verdiept in de bedrijven. Zo maakten ze van te voren verschillende opdrachten en namen een kijkje op de websites van de bedrijven. Wat de kinderen vooral aanspreekt, is dat zij tijdens de bezoeken ook zelf aan de slag gaan. Op deze manier ervaren ze zelf wat werken in de techniek inhoudt. En dat leverde weer mooie reacties op, zoals de vraag: ‘Hoe oud moet je eigenlijk zijn om bij dit bedrijf te komen werken?’

Zevende keer

Het was de zevende keer dat deze Techniekroute plaatsvond in Nieuw Lekkerland. Zoals elk jaar was het lassen bij Bayards een groot succes bij de leerlingen. Ze maakten hier een eigen pennenhouder. Ook bij scheepsbouwer NMC mochten de leerlingen de laskap opzetten. Een unieke kans om dit eens te ervaren en om een jacht van 100 meter in aanbouw van dichtbij te bekijken. Bij Jaleco Totaal Projectafbouw was het ritje in de hoogwerker het letterlijke hoogtepunt. Boer Jasper gaf bij zorgboerderij Eben Haëzer uitleg over het moderne boerenbedrijf.

Daarna volgde een kijkje in de stal, waar leerlingen verbaasd waren over alle techniek die daar bij komt kijken. Ondanks de recente brand bij de naastgelegen woningen waren de leerlingen ook weer van harte welkom bij Timmerbedrijf Rozendaal. Daar timmerden ze met wat hulp een vogelhuisje. Een ochtend vol variatie aan activiteiten, die de kinderen een brede kijk geeft op techniek en het bedrijfsleven in het dorp.

Blijk van waardering

Veel bedrijven helpen leerlingen van basisscholen en middelbare scholen bij hun beroepsoriëntatie. Zo worden in de regio naast de Techniekroute ook onderwijsroutes en netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. Een aantal jongeren heeft inmiddels een stageplaats of zelfs een baan gevonden bij één van de bedrijven die zij hebben bezocht tijdens de Techniekroute. Een mooie bijvangst van dit jaarlijkse evenement.

Van Rijnsbergen Elektrotechniek deed deze keer voor de vijfde keer mee en ontving hiervoor een symbolisch schildje van Louisa Broens, accountmanager bedrijven bij de gemeente, als blijk van waardering.

Technische bedrijven gezocht

Op 24 mei is de Techniekroute voor de basisscholen uit voormalig Giessenlanden. Hiervoor kunnen technische bedrijven nog aanmelden voor deelname. Bedrijven uit Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Schelluinen, Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland of Arkel die bereid zijn om die ochtend twee groepen leerlingen te ontvangen kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van gemeente Molenlanden via: 06-46884538 of ondernemersloket@jouwgemeente.nl.

Op 7 juni is het de beurt aan de basisscholen uit Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuwpoort en Goudriaan. Ook in deze dorpen zijn bedrijven van harte uitgenodigd zich aan te melden.