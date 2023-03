Nieuwe Dorcas winkel in Groot-Ammers zoekt vrijwilligers

za 25 mrt. 2023, 09:39

Algemeen 196 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Dorcas opent binnenkort een nieuwe kringloopwinkel aan de Nijverheidsweg 1 in Groot-Ammers en is daarom op zoek naar vrijwilligers. Op 18 en 19 april zijn er informatieavonden.

De nieuwe vestiging komt in een mooi pand aan de Nijverheidsweg 1, waar tweedehands spullen zullen worden verkocht. Er zijn nog veel meer Dorcas-winkels in Nederland. Alle Dorcas-winkels worden volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers, die een gezellig team vormen met een fijne werksfeer. Zo’n team wil Dorcas ook samenstellen in Groot-Ammers. Er is van alles te doen in de winkel, van het werken met meubels, kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen of boeken tot het testen van elektrische apparaten en van het innemen en sorteren van spullen tot kassawerk of bestuurstaken.

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die te maken hebben met armoede, uitsluiting en crisis. De opbrengsten uit de verkoop in de inmiddels 42 Dorcas-vestigingen komen volledig ten goede aan het werk voor deze mensen. Dorcas werkt in 14 landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten.

En natuurlijk draagt de verkoop van tweedehands spullen bij aan duurzaamheid door hergebruik van goederen en materialen te stimuleren.

Informatieavonden

Om mensen te informeren over de plannen in Groot-Ammers en om vrijwilligers voor de nieuwe Dorcas-winkel te werven worden er twee informatieavonden georganiseerd, die allebei om 19.30 uur beginnen:

• Dinsdag 18 april in het Hervormd Centrum, Binnenhaven 21, 2965 AB Nieuwpoort.

• Woensdag 19 april in de Hof van Ammers (de grote zaal), Bernhardstraat 15, 2964 BC Groot-Ammers.

Belangstellenden kunnen op een van deze avonden gewoon langskomen of vooraf aanmelden bij Kees Vonk via 06-25480091 of gerdavonk57@hotmail.com of bij Hennie den Boer via 06-57779015 of henniedenboer@planet.nl. Wie niet bij de avonden aanwezig kan zijn, maar wel graag mee wil doen, kan ook contact opnemen.