Graafzaal De Spil krijgt alsnog opknapbeurt

wo 22 mrt. 2023, 08:20

BLESKENSGRAAF • Het plafond en de muren van de Graafzaal in De Spil in Bleskensgraaf worden alsnog met een verfroller onder handen genomen.

Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat de muren en het plafond zouden worden geschilderd. De Graafzaal heeft alleen een nieuwe audiovisuele installatie gekregen. VVD en SGP dienden dinsdagavond een motie in over het onderwerp, waarin ze constateerden dat ‘de Graafzaal qua “look-and-feel” gedateerd en achtergebleven is bij de renovatie van andere ruimten van de Spil’ en er geen verfwerk gepland staat voor het jaar 2023. De Graafzaal is straks beschikbaar voor dorpsactiviteiten.

Unanieme steun

De voltallige raad steunde de motie, wat betekent dat het verfwerk naar voren gehaald wordt. Het streven is dit uit te voeren voordat de gerenoveerde raadszaal wordt geopend. Het werk moet zoveel mogelijk binnen het budget voor groot onderhoud worden uitgevoerd.

Exploitatieovereenkomst

In de motie staat ook dat de gemeente met de toekomstige exploitant van De Spil afspraken moet maken over de wederzijdse verantwoordelijkheden om de staat van de openbare ruimtes, waaronder de Graafzaal, in de toekomst op peil te houden. Er was met de Tilgroep een exploitatieovereenkomst afgesloten, maar die verliep afgelopen december.

Bijna energieneutraal

Momenteel wordt De Spil verbouwd; alle ruimten die door de gemeente Molenlanden gaat gebruiken worden aangepast. Dit zijn onder andere het gemeentelijke servicepunt en de raadszaal. Het gebouw wordt bijna energieneutraal.

Servicepunt

Na de verbouwing komt er een servicepunt waar inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Ook vergadert de gemeenteraad er straks en gaat een van de Sociale Teams in De Spil werken. Verder komt er een lunchvoorziening.

Eerste vergadering

Op dinsdag 18 april heeft de gemeenteraad de eerste vergadering in het verbouwde gebouw. Het is nog niet zeker of een officiële heropening vóór of na die datum zal plaatsvinden.