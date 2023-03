Inschrijving geopend voor braderie van Bleskensgraaf

di 21 mrt. 2023

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 13 mei wordt de jaarlijkse braderie en rommelmarkt gehouden in Bleskensgraaf. De organisatie is in handen van de IJsclub Vooruitgang en de Oranjevereniging Oranje Boven.

Op de braderie kan men als ondernemer, hobbyist of vereniging een kraam of grondplaats huren. Voor meer informatie of inschrijving: www.braderiebleskensgraaf.nl.