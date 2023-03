Ruime winst voor Cees van Dijk in de Merwede

GIESSENBURG • De gezamenlijke ploeg van HSV De Alver heeft voor de eerste keer dit seizoen in de Merwede gevist nabij Klop. Er waren elf vissers aanwezig om hun geluk te beproeven. De verwachtingen waren hoog gespannen.

Daar hebben we snel antwoord op gekregen. Het viel erg tegen, want vijf vissers hadden een nul. Maar Cees van Dijk had daar geen last van en wist ruim te winnen met 4570 gram, tweede plaats was voor H. Leendertse met 3215 gram en de derde plaats ging naar J.W. Buijk met 2490 gram.