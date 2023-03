Vrouwenavonden in Oud-Alblas over ‘Vrouw van betekenis’

di 21 mrt. 2023, 12:28

Algemeen 110 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Living Ottoland organiseert op de dinsdagen 18 april en 20 juni twee vrouwenavonden over het thema ‘Vrouw van betekenis’.

“Doel van de avonden is vrouwen uitdagen in hun volle bestemming te stappen”, meldt Heleen de Groot van Living Ottoland. “Wij geloven namelijk dat vrouwen zijn gemaakt met een unieke bestemming, een speciaal doel en een persoonlijke richting voor hun leven. En dat wij zijn bedoeld om in elke plaats waar we zijn, van betekenis te zijn en in elk seizoen van ons leven een reden van bestaan en een manier om de glorie van God te weerspiegelen.”

Na de twee avonden in april en juni volgt er in het najaar een serie avonden waarop we dieper met elkaar op onderzoek uitgaan. Spreeksters tijdens de eerste twee avonden zijn Miriam Bezemer en Tessa van Olst. De avonden starten om 19.30 en worden gehouden op Oosteinde 7 in Oud-Alblas. Opgeven kan via: heleendegroothouweling@gmail.com en meer info staat op www.livingottoland.nl.