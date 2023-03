Veth Investments uit Papendrecht doneert aan hospice voor entree

PAPENDRECHT • Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard, gevestigd in Papendrecht, bestaat inmiddels 2,5 jaar. Het hospice voorziet in een behoefte in de Alblasserwaard en is voor zijn bewoners, die in hun laatste levensfase verkeren, een bijna-thuis-huis.

Bij een bijna-thuis-huis hoort een huiselijke en warme omgeving. Om deze warme uitstraling meer vorm te geven, hebben de hal en de gang onlangs een aantal aanpassingen ondergaan. Er zijn twee mooie, kleurrijke glaskunstwerken opgehangen. De titels van deze kunstwerken zijn ‘Vonk van leven’ en ‘Kwetsbaar’. Tevens is de verlichting aangepakt en zijn er mooie lampen in de hal opgehangen. Alles bij elkaar is dit een hele mooie verandering van de hal en de gang.

Dit hele project is financieel mogelijk gemaakt door Veth Investments van Erik en Ellen Veth. Bestuurslid Nico van der Veen van de Stichting vrienden van hospice De Cirkel mocht een mooie cheque van 5000 euro ontvangen.

Voor meer informatie: www.hospicedecirkel.nl.