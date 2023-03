Dagmar van den Herik ondanks veel voorkeursstemmen niet in Provinciale Staten

NIEUW-LEKKERLAND • Ondanks het hoge aantal van 4241 voorkeursstemmen, meer dan drie van de vijf kandidaten boven haar op de kieslijst, zal Dagmar van den Herik uit Nieuw-Lekkerland niet plaats mogen nemen in de Provinciale Staten.

Ze heeft daarvoor onvoldoende voorkeursstemmen gekregen. Haar partij, het CDA, heeft tijdens de verkiezingen van vorige week vier zetels bemachtigd. Dagmar stond als zesde op de kieslijst.

In een bericht op Instagram verklaart Dagmar dat ze sprakeloos en ontroerd is. Ze bedankt de mensen die op haar gestemd hebben. “Het betekent veel voor me al deze support. Het is geen vanzelfsprekendheid.”

Ze belooft om zich volledig te blijven inzetten voor de mensen die op haar gestemd hebben en voor haar partij. “Helaas geen voorkeurszetel, maar ik voel me enorm verantwoordelijk. Ik ga me keihard inzetten voor jullie. Voor een beter ov, voor meer woningen, voor het dichten van die kloof.”