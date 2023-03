ingezonden mededeling

Hoe kiest u de beste trampoline voor u?

zo 19 mrt. 2023, 17:06

Trampolines zijn een geweldige aanwinst voor uw achtertuin en zorgen voor urenlang speelplezier voor het hele gezin.

Maar omdat er zoveel verschillende soorten trampolines beschikbaar zijn, allemaal met verschillende veiligheidsniveaus, is het belangrijk dat je onderzoek doet voordat je een beslissing neemt.

Bovengrondse trampolines

Bovengrondse trampolines zijn meestal gemakkelijk zelf op te zetten. Meestal heb je hulp van een andere volwassene nodig om hem veilig op te bouwen, maar het goede nieuws is dat je geld bespaart op de installatiekosten. Deze trampolines zijn er in verschillende vormen en maten, waardoor ze een goede optie zijn voor de meeste huishoudens en leeftijdsgroepen.

Trampolines in de grond

De installatie van een ingegraven trampoline is ingewikkelder en kan duur zijn als u niet over de vaardigheden of apparatuur beschikt om het zelf te doen. Deze trampolines passen echter mooi in het landschap en zijn veel veiliger, vooral als u in een winderig gebied woont.

Grondtrampolines zijn perfect voor jonge gezinnen. Ze zijn een veilige optie omdat ze dicht bij de grond staan (waardoor grote valpartijen worden voorkomen) en meestal zijn ze voorzien van een stevige veiligheidsomheining.

Bovengrondse vs. ingegraven trampolines

Zowel bovengrondse als ondergrondse trampolines hebben voor- en nadelen. We hebben deze hieronder opgesomd, zodat u kunt vergelijken of ze voor u geschikt zijn. Hoewel beide verschillende eigenschappen hebben, hebben ze ook een aantal overeenkomsten.

Ronde trampolines zijn de populairste vormen, omdat ze een groot oppervlak bieden om te stuiteren zonder al te veel ruimte in uw tuin in te nemen. Ze hebben een sterke structuur en zijn vaak het voordeligst. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en de veerspanning bij ronde trampolines maakt het gemakkelijker om in het midden te springen - waardoor deze vorm perfect is voor beginners.

Uw budget

De prijs van een trampoline rechthoekig zelf wordt niet echt bepaald door of hij in de grond of boven de grond staat. De grootte, stijl en vorm van de trampoline zijn van invloed op de kosten, maar met zoveel keuze vanaf minder dan € 100 kunt u iets vinden dat past bij uw behoeften en uw budget.

Als u de installatiekosten meerekent, is een bovengrondse trampoline veel goedkoper en gemakkelijker te bouwen, dus een meer budgetvriendelijke optie. Tenzij je de tijd en het materiaal hebt om een groot genoeg gat te graven en veilig een ondergrondse trampoline te installeren, natuurlijk.