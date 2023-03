Hoornaarse apothekersassistente Marry Muilwijk met pensioen

HOORNAAR • Na meer dan 40 jaar in de apotheekhoudende Huisartsenpraktijk in Hoornaar te hebben gewerkt, gaat Marry Muilwijk met pensioen.

Ze begon als stagiaire toen ze zestien jaar was en ze kent de patiënten en de familieverbanden heel goed. “Het is meerdere malen voorgekomen dat we iemand niet konden bereiken en dat zij dan wist te vertellen dat de partner aan het biljarten was met die en die of dat de dochter op de verjaardag was bij die en die”, laat huisarts Ineke Visser weten. “Zo lukte het dan toch om iemand te bereiken.”

In al die jaren heeft ze niet alleen in de apotheek gewerkt, in haar laatste werkzame jaren heeft ze ook een groot aantal doktersassistente-taken aangeleerd en hield ze haar eigen spreekuur voor het geven van injecties, uitspuiten van oren, aanstippen van wratten en nog veel meer. Ineke: “We gaan haar erg missen!”