Klipperstars heren 1 uit Nieuw-Lekkerland kan niet aansluiten bij middenmoot

37 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Het eerste herenteam van basketbalvereniging Klipperstars uit Nieuw-Lekkerland heeft zaterdag met 58-54 verloren van Cangeroes uit Utrecht.

Cangeroes nam direct een 5-0 voorsprong. Klipperstars reageerde daarna echter sterk door een 0-6 run te plaatsen, waardoor het 5-6 stond. Het spelbeeld voor het eerste kwart gold aan beide kanten ‘een goede verdediging maar matige aanval’. Na het eerste kwart stond er een 15-13 voorsprong op het bord voor Cangeroes.

Het tweede kwart werd het er aanvallend niet beter op. Klipperstars heeft al vaker dit seizoen moeite om tot fatsoenlijke aanvallen te komen en moest enorm hard werken voor de scores. Daarentegen was het aanvalsspel van Utrecht ook niet om over naar huis te schrijven. Ruststand was 27-23.

Het team uit Utrecht pijn doen in de omschakeling, dat was de opdracht in de rust. Ook dat werd niet bewerkstelligd in het derde kwart. Daarentegen kon de tegenstander wel beter zijn draai vinden. Met een aantal driepunters en een spectaculaire dunk werd er een voorsprong gepakt van 10 punten. Een driepunter van Ricardo ’t Hoen wist de schade nog te beperken tot 7 punten en zo lagen er nog steeds kansen voor Klipperstars in het vierde kwart.

Met meer energie en druk op de bal wist Klipperstars het Utrecht moeilijker te maken en kwamen ze terug tot 58-54. Een aantal spannende minuten volgde nog, maar Klipperstars was niet meer bij machte om de inhaalsprint te voltooien. Opvallend detail bij Klipperstars was dat er niemand meer dan 10 punten scoorde bij Klipperstars.

Met twee nederlagen op een rij is Klipperstars de aansluiting met de middenmoot even kwijt en zal er in de laatste drie wedstrijden hard gevochten moeten worden om in ieder geval drie teams onder zich te houden. Te beginnen met de thuiswedstrijd aanstaande zaterdag tegen Bouncers om 16:00 uur.