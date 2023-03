Vijftig enthousiastelingen maken Giessenburg schoon

ma 20 mrt. 2023, 15:21

Algemeen 124 keer gelezen

GIESSENBURG • Afgelopen zaterdag werd door een groep van vijftig enthousiastelingen een schoonmaakactie gehouden in Giessenburg.

Gekleed in gele hesjes en gewapend met handschoenen, vuilniszakken en grijpers gingen ze het zwerfafval te lijf op straat, in de sloot en in de struiken. Na dit harde werk keerden zij weer terug naar de dorpskamer, waar een heerlijk kopje soep klaar stond en voor alle kinderen een schoonmaakdiploma.

Op www.giessenburg.nl is een fotoreportage terug te vinden.