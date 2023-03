Leerlingen OBS De Stapsteen ruimen rommel in Bleskensgraaf op

ma 20 mrt. 2023, 12:18

Algemeen 121 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Leerlingen van OBS De Stapsteen in Bleskensgraaf hebben vorige week in hun vrije tijd rommel opgeruimd in het dorp.

“Op school leren we de kinderen om te kijken naar de wereld om ons heen en daar iets mee te doen. Met een veiligheidsvest en een grote vuilniszak ging onze groep enthousiast op stap”, vertelt leerkracht Corina Wigman.

De leerlingen verbaasden zich over de hoeveelheid zwerfvuil die zij die ene ochtend hadden opgehaald. Op het sportveld lag nog veel vuurwerkafval en ze vonden ook veel glas en lege blikjes in het dorp.