Zo drastisch is de wereld de afgelopen twintig jaar veranderd

zo 19 mrt. 2023, 11:37

De technologische vooruitgang van de voorbije twintig jaar heeft een ongeziene verandering teweeggebracht in de wereld. Dit op verschillende gebieden, van technologie en communicatie tot sociale en economische systemen. Verschillende dingen die tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld zijn, bestonden twintig jaar geleden nog niet.

We blikken terug op enkele van de meest significante innovaties en ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar.

Sociale media

Twintig jaar geleden, in 2003, was er nog geen sprake van Facebook. Daarvoor was het wachten tot februari 2004. Platforms zoals Facebook, Twitter en Instagram hebben de manier waarop mensen communiceren en informatie delen revolutionair veranderd. Dergelijke platforms gingen steeds meer onze wereld bepalen. Ook de opkomst van smartphones en mobiele technologie heeft de manier waarop we leven, communiceren en werken enorm veranderd.

Bitcoin, tokenization en digitale valuta

In 2008 introduceerde een anonieme persoon of groep, genaamd Satoshi Nakamoto, Bitcoin. Het ging om een peer-to-peer elektronisch betalingssysteem. De lancering van Bitcoin markeerde het begin van een nieuw tijdperk van digitale valuta en blockchaintechnologie. Bitcoin groeide snel uit tot een populaire investering. Talloze handelsplatformen en -apps zagen het levenslicht, waaronder LiteBit en Immediate Connect (https://immediate-connect.nl/). Tokenization maakt het bovendien mogelijk om activa, zoals vastgoed en kunst, te digitaliseren en te verhandelen. Hoewel Bitcoin en digitale valuta’s nog steeds worden beschouwd als een relatief nieuwe en risicovolle vorm van belegging, hebben ze de potentie om onze financiële systemen en economieën te veranderen.

Automatisering en AI

Een andere belangrijke verandering is de toename van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) in verschillende industrieën. Bedrijven gebruiken nu geavanceerde systemen voor automatisering en machine learning om zo de efficiëntie te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe markten, zoals de autonome voertuigindustrie. Met de opkomst van tools als ChatGPT en soortgelijke AI-tools is de AI-technologie toegankelijker dan ooit tevoren.

Deeleconomie en platformeconomie

Het grootste taxibedrijf ter wereld heeft geen taxi’s op de balans staan en het grootste hotelbedrijf heeft geen hotelpersoneel in dienst. Bedrijven als Uber en Airbnb hebben de manier waarop we reizen en accommodatie vinden, veranderd. Dat deden ze door een platform te bieden voor mensen die diensten willen aanbieden of eigendommen willen delen. De nieuwe platformeconomie heeft geleid tot meer keuzes voor consumenten en meer flexibiliteit in het gebruik van middelen. Hierdoor komt de focus steeds meer te liggen op gebruik in plaats van bezit, een groot verschil met de situatie in het begin van deze eeuw.

Focus op duurzaamheid en ecologie

Tot slot zijn er ook grote veranderingen op het gebied van duurzaamheid. De afgelopen twintig jaar hebben bedrijven en individuen meer aandacht besteed aan milieubescherming en duurzame bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot nieuwe industrieën en belangrijke wijzigingen op het gebied van energiebevoorrading. Meer en meer daken worden uitgerust met zonnepanelen, thuisaccu’s verschijnen in steeds meer woningen en elk jaar rijden er weer wat meer elektrische auto’s rond. Ook hebben steeds meer bedrijven hun bedrijfsvoering aangepast om duurzamer te zijn en zich in te zetten voor een beter milieu, iets waar ze heel transparant over communiceren.