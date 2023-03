ingezonden mededeling

Ongelijkheid uit de wereld helpen: een complexe opgave

zo 19 mrt. 2023, 11:34

Algemeen 46 keer gelezen

De toenemende ongelijkheid in de samenleving is in veel landen een probleem. Hoewel een beperkte groep van mensen elk jaar weer wat rijker worden, blijft een groot deel van de bevolking achter met beperkte kansen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

Er zijn steeds meer experts die vragen om nieuwe oplossingen om de welvaart en de kansen eerlijker te verdelen. Toch is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan.

De noodzaak van een eerlijke verdeling van de welvaart en kansen

De ongelijkheid in de samenleving heeft een aantal negatieve gevolgen. Ten eerste kan het leiden tot sociale spanningen en instabiliteit. Als een groot deel van de bevolking het gevoel heeft dat ze worden buitengesloten op het gebied van (economische) kansen, kan dat leiden tot maatschappelijke onrust. Ten tweede kan ongelijkheid de economische groei afremmen. Als mensen niet in staat zijn om hun potentieel te bereiken, kan dit leiden tot een gebrek aan innovatie en productiviteit. Dat is voor niemand goed.

Bitcoin als een mogelijke oplossing

Sommige mensen denken dat Bitcoin kan bijdragen aan een eerlijkere verdeling van de welvaart en de kansen. Bitcoin is een decentrale digitale munt die geen centrale autoriteit heeft die de uitgifte ervan beheert. Dit betekent dat iedereen die toegang heeft tot het internet, in principe Bitcoin kan gebruiken om geld over te maken, ongeacht waar ze zich bevinden. Bitcoin kan onder andere worden verhandeld via het platform xbitcoinclub.nl/.

Bitcoin kan op verschillende manieren bijdragen aan een samenleving met minder ongelijkheid. Allereerst biedt Bitcoin de mensen die geen toegang hebben tot de traditionele financiële instellingen de mogelijkheid om te investeren en toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten. Zeker voor mensen in ontwikkelingslanden kan dit nuttig zijn. Ten tweede kan Bitcoin helpen bij het verminderen van de kosten van internationale transacties, waardoor de wereldmarkt toegankelijker wordt. Ten slotte kan Bitcoin ook helpen bij het bevorderen van financiële inclusie. Toch zijn er ook critici die het tegendeel beweren. Ze halen bijvoorbeeld aan dat Bitcoin nu al in handen is van een relatief kleine groep mensen en dus vooral een speeltje is van de rijken.

Steeds meer aanhangers van het limitarisme

Ook het limitarisme zou een oplossing kunnen bieden. Het idee achter het limitarisme is dat er een bovengrens moet zijn aan de hoeveelheid rijkdom die een individu kan vergaren, om zo sociale ongelijkheid en armoede te verminderen. De vraag of limitarisme een goed idee is, blijft moeilijk te beantwoorden. Voorstanders van limitarisme stellen dat het kan bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving en het verminderen van economische ongelijkheid. Tegenstanders geven aan dat limitarisme de economische groei kan afremmen en de persoonlijke vrijheid van individuen te sterk kan beperken.

Het is ook erg moeilijk om een goede bovengrens vast te leggen. Om economische groei mogelijk te maken, moet er enerzijds een bepaalde mate van rijkdom kunnen worden vergaard, maar mag men anderzijds niet te rijk kunnen worden. Wat voor de ene persoon “te rijk” is, kan voor een andere persoon als “normaal” worden beschouwd. De rijken dragen bovendien bij aan sociale voorzieningen, economische groei en overheidsfinanciering. Dat zou men kunnen afremmen door de bovengrens te laag te leggen. Het vinden van een evenwicht tussen een rechtvaardige verdeling van de welvaart en de persoonlijke vrijheid en economische groei blijft dan ook een complexe uitdaging voor beleidsmakers en economen.