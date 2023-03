Cees Vermeer stopt als directeur Dienst Gezondheid & Jeugd

DORDRECHT • Cees Vermeer stopt eind april 2023 als algemeen directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en directeur publieke gezondheid Zuid-Holland Zuid.

Hij start een nieuwe loopbaan als adviseur en interim-manager voor het openbaar bestuur. Daarmee wil hij zijn kennis en ervaring maximaal blijven inzetten en zich verder ontwikkelen.

Tijdens de COVID-19 pandemie was Cees in Zuid-Holland Zuid (ZHZ) verantwoordelijk voor de Dienst Gezondheid & Jeugd, voor de publieke gezondheid en voor het bevorderen van de zorgcontinuïteit. Hij was een bekend gezicht bij de periodieke persconferenties van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, die hij vaak samen deed met burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.

Op 10 maart 2023 heeft het kabinet alle COVID-19 maatregelen afgeschaald. Het voelt voor Cees als het juiste moment om verder te gaan op zijn ontdekkingsreis in het openbaar bestuur, een reis die 47 jaar geleden begon als lid van de raad voor het jeugdbeleid van de gemeente Dordrecht en die hij nog jaren hoopt voort te zetten.