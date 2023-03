Gratis kledingruil bij Swap Sale in Wijngaarden

ma 20 mrt. 2023, 10:40

Algemeen 115 keer gelezen

WIJNGAARDEN • Op vrijdag 21 april wordt er een gratis kledingruil gehouden aan het Westeinde 24 in Wijngaarden.

Bij de Swap Sale kan gratis kleding worden geruild. Iedereen is welkom.

Kleding kan worden ingeleverd op de Sluisweg 88 in Hardinxveld-Giessenndam of aan de Prof. Keesomlaan 1 in Sliedrecht. De organisatoren zorgen er dan voor dat de 21e alles netjes ophangt. Voor meer informatie: mariskadg24@gmail.com.