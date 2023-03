Scholen komen golfen op Maria Johanna Hoeve in Noordeloos

7 minuten geleden

Algemeen 66 keer gelezen

NOORDELOOS • De afgelopen twee weken en in de aankomende week komen diverse scholen golfen bij golfclub Noordeloos.

In het kader om jeugd aan het golfen te krijgen hadden Wouter van Beurden en Adriaan Kentie een wervingscampagne voor de jeugd gemaakt. Bij drukke dagen hielp Patrick Hemelrijk mee. In een straal van 10 kilometer rond de golfbaan zijn alle basisscholen aangeschreven voor een gratis golfles van 45 minuten. Hierin krijgen de kinderen les in swingen en putten. En op deze oproep hebben vele klassen gereageerd.

In totaal komen er ruim 850 kinderen deze les volgen. Helaas ging in de eerste week niet alle lessen door in verband met vorst en sneeuw. Maar deze lessen worden later in de komende maanden ingehaald. Of het nu regent of droog is, warm of koud, de kinderen vonden het allemaal fantastisch dat ze mogen golfen.

Bij het swingen probeerde het ene kind de bal nog verder te slaan dan het ander kind. Of de targets op het veld werden gebruikt om de bal naar toe of erin te slaan. Bij het putten liepen de kinderen een parcoursje.

Aan het eind van dat rondje werd bekend wie de beste putter was van de groep. Na afloop van de les mochten de kinderen de ballen van het veld rapen.

Aan het eind van de les kregen de kinderen een tasje mee met daarin een golfballetje en een flyer. Op de flyer staat hoe en wanneer er golflessen zijn kinderen en voor volwassen

Mochten er nu nog kinderen zijn die niet hebben gegolfd, maar toch deze sport willen gaan beoefenen, dan kunnen zij zich aanmelden bij Wouter van Beurden via info@golfenmetwouter.nl.