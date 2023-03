• De villa in Kinderdijk, waar het drama zich heeft afgespeeld.

Verdachte moord Kinderdijk bepleit onschuld, maar rechter ziet teveel ernstige bezwaren

za 18 mrt. 2023, 23:19

KINDERDIJK / ALBLASSERDAM • De 77-jarige Cor de J. uit Alblasserdam vindt dat hij onschuldig is aan de moord op een 74-jarige man uit Overijsse (België). Hij wil binnenkort zijn verhaal doen bij een rechter-commissaris.

Dat bleek vrijdag 17 maart tijdens een regiezitting in de rechtbank van Rotterdam. De Damdorper zegt, ondanks de flinke lijst aan zaken die tegen hem pleiten, dus onschuldig te zijn.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er niet in mee en houdt hem verantwoordelijk voor de moord die plaatsvond in de nacht van 1 op 2 december in de villa aan de Puntweg in Kinderdijk.

Het OM gaat ervan uit dat de De J. het slachtoffer heeft neergeschoten. De 74-jarige Belg had sinds enkele maanden een relatie met de bewoonster.

Arrestatie

Daags na de schietpartij arresteerde de politie een 77-jarige Alblasserdammer op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Deze man kwam veel bij de villa in Kinderdijk en was daar onder meer de klusjesman van de bewoonster.

De officier van justitie vertelde vrijdag 17 maart waar De J. exact van wordt verdacht. “Meneer wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer, al dan niet met voorbedachten rade, van het leven heeft beroofd, door hem met een vuurwapen door het hoofd te schieten.”

Geënsceneerde roofoverval

“Als tweede feit staat de bedreiging van de bewoonster van de woning aan de Puntweg, door in haar bijzijn op het slachtoffer te schieten en vervolgens het vuurwapen op haar te richten en te zeggen: “Dan weet je hoeveel ik van je hou.” En “Maar ik zal jou nu ook moeten doodschieten, want dit is een roofoverval. Daar moet het op lijken. Wacht vijf minuten en bel dan de politie. Wanneer je dit niet doet, zal ik je overal ter wereld weten te vinden.”

Feit drie is de afpersing van mevrouw. Het gaat daarbij om een grote hoeveelheid juwelen. De bewoonster van de Kinderdijkse villa moest de juwelen in een tas doen, waarschijnlijk om de zaak op een roofoverval te laten lijken.

De officier van justitie meldde verder dat het onderzoek nog steeds loopt en dat er nog een getuige gehoord moet worden. “Dat heeft betrekking op de veerpont en het zien van een bootje op het water.”

Verder wil justitie dat de verdachte wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dit gaat vooralsnog niet gebeuren, omdat de verdacht heeft aangegeven dat hij daar niet gaat praten.

Verschillende verklaringen

De bewoonster heeft verschillende verklaringen afgelegd. Eerst ging ze mee in de verklaring die haar was aangereikt door de verdachte, omdat ze bang zou zijn geweest van de verdachte. “In een latere verklaring vertelde mevrouw dat ze zei: Cor, wat doe jij nou hier?”, aldus de Officier van Justitie.

Het wapen, een 9 millimeter pistool, en de afwezigheid van braakschade, leiden volgens het OM naar de verdachte Cor de J. Ook is de bus van de verdachte te zien op camerabeelden uit de omgeving, die rond de fatale overval gemaakt zijn.

Volgens de advocaat wijzen telefoongesprekken van de verdachte met de bewoonster van de villa, die na de fatale overval hebben plaatsgevonden maar voordat hij werd aangehouden, er juist op dat hij onschuldig is.

Verdachte dingen op de Lek

Ook meldde de advocaat dat er in de avond en nacht van de schietpartij verdachte dingen zijn gezien op de rivier de Lek. De advocaat kreeg daar pas iets over horen, toen hij daar actief naar had gevraagd bij justitie.

Een getuige zou op de avond van het incident hebben gezien dat er een hele tijd een grote boot manoeuvreerde en dat van die boot een zwarte polo werd gehaald en vanuit het ruim een witte auto kwam. Later zou de zwarte auto heen en weer en blijven staan op de lus; een weggetje net voor de woning. Om kwart voor twaalf ’s avonds vertrekt de getuige. Op dat moment stond die auto nog steeds op de lus.

“Wie zat er in die auto? De Puntweg geeft alleen toegang tot drie woningen. Verder is het een doodlopende weg. Kortom: als je daar komt, ga je naar die woningen”, aldus de advocaat van de verdachte.

Meer onderzoek

Justitie gaf tijdens de zitting aan dat dat deel nog nader onderzocht zal worden.

In zijn laatste woord gaf de verdachte aan dat de verklaringen van de bewoonster van de villa niet kloppen. “Ik kan wel vertellen wat er wel allemaal is gebeurd en wat niet verdraaid is. Ik weet wat er gebeurd is.”

Hij wil zijn verhaal vertellen bij een rechter-commissaris, maar niet bij een rechercheur, want die vertrouwt hij niet.

De rechters oordeelden uiteindelijk dat er nog te veel ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn. Op 8 juni staat een nieuwe regiezitting ingepland tot die tijd blijft Cor de J. vastzitten.