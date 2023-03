Scholen uit Molenlanden doen mee aan de E-waste Race

MOLENLANDEN • Tien basisscholen uit de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden doen van 20 maart tot en met 13 april mee aan de E-waste Race.

Dat is een wedstrijd waarbij leerlingen in vier weken zoveel mogelijk klein elektronisch afval inzamelen, dat hergebruikt of gerecycled kan worden.

Wethouder Johan Quik gaf donderdag 16 maart het startsein van de E-Waste Race op de School met de Bijbel in Streefkerk. In de gemeente Molenlanden doet ook CBS Eben-Haëzer Groot-Ammers mee aan het project.

Wie in de buurt woont van deze scholen, kan tussen 20 maart en 13 april gemakkelijk en gratis klein elektronisch afval thuis laten ophalen. Dit kan gedaan worden door elektronisch afval online aan te bieden op de website: www.ewasterace.nl.

Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten waar een batterij in zit of een snoer aan hangt. Denk hierbij aan een oude mobiele telefoon, toetsenbord, kapotte waterkoker, maar ook aan oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges, losse batterijen en losse accu’s vallen niet onder e-waste en mogen dus niet worden ingeleverd.

Wie klein elektronisch afval apart inlevert, zorgt ervoor dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen en zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. De E-waste Race maakt het gemakkelijk doordat leerlingen het afval thuis komen ophalen. De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde E-waste. De school met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje.

De twee scholen in Molenlanden strijden tegen acht andere scholen. In de gemeente Gorinchem doen CBS Samen Onderweg en Daltonschool de Poorter mee aan de wedstrijd. Rehobothschool, De Driemaster (locatie Tonneband) en IKC Merwede nemen deel in Hardinxveld-Giessendam. En in Vijfheerenlanden maken De Vlindertuin, Hobbitstee en CBS Klim Op zich op voor de strijd.