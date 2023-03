• Molenlandse raadsleden buigen zich in april over het vergroten van betaalbaarheid van woningen.

Voorstel wethouder Bikker voor vergroten betaalbaarheid woningen

MOLENLANDEN • Als het aan burgemeester en wethouders van Molenlanden ligt, krijgt de gemeente mogelijkheden om de betaalbaarheid van woningen te vergroten. Het college doet daarvoor vier voorstellen aan de raad, die daarover op dinsdag 18 april vergadert.

De vier instrumenten die het college voor ogen heeft zijn: een doelgroepenverordening, een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen, koopconstructies en kaveluitgifte aan lokale groepen.

Verder onderzoeken

Wethouder Arco Bikker: “We bieden aan de raad aan om de vier kansrijke instrumenten verder te onderzoeken. Met de raadsleden willen we praten over nut en noodzaak. En over de vraag of de beperkingen opwegen tegen wat je beoogt.”

Al ingezet

Van een aantal instrumenten maakt Molenlanden al gebruik, zoals doorstroombevordering door corporaties, een vereveningsfonds (uitvoering volgt na vaststelling Omgevingsvisie), het verstrekken van een starterslening/verzilverlening en het gefaseerd of beperkt bekend maken van een project.

Schaarste niet aangetoond

Een aantal instrumenten kan alleen ingezet worden als schaarste aangetoond kan worden. Het gaat daarbij om instrumenten die hun basis in een huisvestingsverordening vinden, zoals de opkoopbescherming en het voorrang verlenen aan lokale huishoudens.Uit het schaarste-onderzoek in Molenlanden wordt duidelijk dat de schaarste niet voldoende aangetoond kan worden om die instrumenten in te zetten. Bikker: “Bij huur en koop gaat ruim 50 procent naar inwoners van de eigen gemeente.”