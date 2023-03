Gevonden baby Lekkerkerk krijgt een naam en is in besloten kring begraven

NIEUW-LEKKERLAND/LEKKERKERK • De overleden baby, die op 3 maart gevonden werd in de Lek nabij Lekkerkerk, is op donderdag 16 maart in besloten kring begraven op de algemene begraafplaats van Lekkerkerk.

Dat deelt de gemeente Krimpenerwaard mee. Wanneer er geen nabestaanden bekend zijn, is de gemeente verantwoordelijk voor de verzorging van een uitvaart. Dit is donderdag 16 maart gebeurd.

Burgemeester Bouvy-Koene: “Als gemeente hebben wij met veel aandacht en zorg het meisje een liefdevol afscheid gegeven. Als burgemeester mocht ik haar een naam geven: Mirjam van Lekkerkerk. Van Lekkerkerk omdat zij in Lekkerkerk is gevonden. Als voornaam is gekozen voor Mirjam, verwijzend naar de naam die de zus van Mozes had. Ook Mozes werd immers gevonden in een mandje in het riet.”





Tijdens de uitvaart waren naast de burgemeester ook de vinder en een aantal politiemensen aanwezig. Polderdichter Jorris Hoste maakte een speciaal gedicht voor Mirjam en heeft deze aan haar opgedragen tijdens de uitvaart.

Meisje van de Lek



Al eeuwen stroomt het water

langs Schuwacht naar de zee.

Tot jij gevonden werd.



De tijd stond even stil,

de Lek hield op met stromen.



Zo veel vragen.



Waar kom je vandaan?

Wie droeg je in haar schoot?

En je vader?

Waarom?



We weten het niet.



Je werd gevonden bij

een brug met een gat in het midden.

Jouw leven is als deze brug:

het lijkt zijn doel te missen.



Toch geloven we dat ook

uit het gebrokene, het onvolkomene,

iets goeds kan voortkomen,

als een plank over de brug.



We weten het niet,

we geloven het.



Je lichaam mag nu rusten,

het water stroomt verder

en neemt je mee

naar de eeuwige zee.



Je bent gezien.

Bouvy-Koene: “De vondst van Mirjam heeft op veel mensen een diepe indruk gemaakt. Wij hebben haar vandaag met liefde een mooie plek in onze gemeenschap gegeven. Wij maken nog een herinneringsdoos voor de eventuele nabestaanden van Mirjam.”

De politie doet nog steeds onderzoek naar de ouders van het kindje. Helaas zijn de moeder en vader nog niet gevonden. Tips zijn welkom via de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem een melding doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000.