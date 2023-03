• Het stembureau in de Bethlehemkerk in Papendrecht.

BBB de grootste partij bij waterschapsverkiezingen, gevolgd door Water Natuurlijk

do 16 mrt. 2023, 15:29

REGIO • De stemmen van de waterschapsverkiezingen zijn voor een groot deel geteld. BBB wordt de grootste partij bij Waterschap Rivierenland met zes zetels.

De uitslag is nog een momentopname, benadruk Waterschap Rivierenland. “Er ontbreken nog cijfers van een paar gemeenten. Wij houden rekening met een foutmarge van een zetel per partij.”

BBB wordt dus de grootste partij met zes zetels. Water Natuurlijk volgt met vijf zetels. CDA en PvdA volgen met drie zetels. VVD, Partij voor de Dieren en SGP staan op twee zetels. ChristenUnie, AWP en JA21 krijgen ieder een zetel.

Zoals het er nu naar uitziet is de opkomst voor de waterschapsverkiezingen ongeveer 57%. Dat is hoger dan in 2019. Toen was het opkomstpercentage 53,4%.

Definitieve uitslag

Op donderdag 23 maart maakt de voorzitter van het centraal stembureau, dijkgraaf Co Verdaas, om 13.30 uur de definitieve verkiezingsuitslag bekend. De 26 nieuwe bestuursleden vormen straks samen met de vier benoemde bestuursleden voor de geborgde zetels het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Op 29 maart worden de nieuwe bestuursleden beëdigd.

De komende vier jaar maken zij de keuzes over het werk van het waterschap: zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater.

Dijkgraaf Co Verdaas: “De wereld is volop in beweging. Dat geldt ook voor de watersector. Net als de rest van Nederland is het rivierengebied nog lang niet af. Het nieuw gekozen bestuur staat voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer. Ik wil graag iedereen bedanken die zijn stem voor het waterschapsbestuur heeft uitgebracht.”