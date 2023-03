Michael van Hoorne preekt in Ontmoetingskerk Noordeloos

do 16 mrt. 2023, 19:00

NOORDELOOS • Ras-entertainer Michael van Hoorne uit Ottoland beklimt op zondag 19 maart in Noordeloos de kansel van de Ontmoetingskerk. ‘Het allerspannendste ooit.’

Van Hoorne houdt die zondag de Preek van de Leek en zal vertellen hoe hij in het leven staat.

Allerspannendste

“Ik vind het nogal wat, dat ik mijn verhaal in deze context ga vertellen. Ja, ik stap makkelijk achter een microfoon, maar niet om over dit onderwerp te praten. Hoe sta je in het leven, wat denk je dat de essentie daarvan is, hoe moet je daarnaar handelen, hoe kun je anderen daartoe inspireren? Het is mijn vak om het toneel op te gaan om grappen te maken. Als het gaat over mijn activiteiten op het toneel is dit het allerspannendste wat ik ooit heb gedaan.”

Goede vragen

Van Hoorne had vooraf een bespreking met dominee Annette Driebergen. “Dat was een heel leuk gesprek. Ik ben van nature enthousiast, vertel veel. Zij ging iedere keer naar de kern toe, wist goede vragen te stellen. We zitten uiteindelijk wel in een kerk, het zou mooi zijn als er een link naar het geloof komt.”

Er is meer

De ondernemer van Van Hoorne Entertainment groeide op met Bijbelverhalen. Die hoorde hij vrijwel dagelijks, op de basisschool en aan tafel bij zijn opa en oma. “Ik geloof dat er iets bestaat, maar ik weet niet of je wel of niet de was op mag hangen op zondag. Ik geloof wel dat er meer is dan wij op aarde, daar ben ik van overtuigd. Doordat deze vraag je gesteld is, denk je wel weer even over dingen na, dat doe je niet vaak in de haastige wereld waarin ik zit.”

Normen en waarden

Een gesprek met diepgang gaat Van Hoorne niet uit de weg. “Ik vind het mooi, hou er juist wel van om te prikkelen, zodat je tot een gesprek komt. Maar om dat op een preekstoel te gaan doen… Ik ben gevraagd door Pim Lodder. Hij staat altijd voor mij klaar, daarom heb ik ja gezegd. Ik had liever ‘nee’ gezegd want ik vind het veel te spannend. Ik heb ook ‘ja’ gezegd omdat de christelijke achtergrond in deze regio zorgt voor normen en waarden en een manier van met elkaar omgaan die ik heel prettig vind. Ik heb veel te danken aan dit gebied, daarom vind ik dat je zo stoer moet zijn om daar te gaan staan.”

Gastvrijheid en geluk

In zijn preek zal het in ieder geval gaan over gastvrijheid. “Dat is mijn vak. En ik roep altijd dat wij geluk verkopen. Een interessante vraag is of geluk überhaupt te koop is.”

Dominee Annette Driebergen noemt Van Hoorne ‘spraakmakend in de Alblasserwaard’. “Wat drijft hem? Waar ligt zijn inspiratie om te doen wat hij doet? Daar zijn we benieuwd naar. Eerdere ‘lekenprekers’ waren waarnemend burgemeester Werner ten Kate, edelsmid Chris Sommer en huisarts Marleen Kruithof.”

Persoonlijk verhaal

“Het concept bestaat al veel langer”, vertelt Driebergen. “Het is rond 2010 begonnen in Amsterdam. Daarna heeft het zich als een olievlek over het land verspreid. De leek hoeft geen bijbelverhaal uit te leggen, maar vaak is er wel iets in het verhaal van zijn/haar leven dat raakt aan iets bijbels. We hopen dat het een persoonlijk verhaal zal zijn, waardoor iemand zich laat kennen en iets van zijn/haar hart laat zien.”

Geest van God

Kiezen voor een spreker van buiten de kerk levert spannende vragen op, constateert Driebergen. “Bijvoorbeeld: kan iets van God klinken in woorden van iemand die niet tot een kerkelijke gemeenschap behoort? Mijn heilige overtuiging is dat dat kan. Ik geloof dat de Geest van God zich niet beperkt tot de kaartenbak van welke geloofsgemeenschap dan ook, maar zeker ook buiten de kerk waait. Misschien wel meer dan wij als gelovigen denken.”

Ook online

Mochten mensen op 19 maart niet in de gelegenheid zijn om te gaan luisteren, ook via internet is dienst te volgen. Van Hoorne: “Het is online terug te kijken. Met een zak chips op de bank kunnen mensen luisteren naar wat Michael van Hoorne te vertellen heeft.”

De Preek van de Leek begint om 18.30 uur. Er is een collecte voor de stichting ‘Lach voor een dag’.