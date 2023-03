Duizendste ondernemer in netwerk stichting Anders komt uit Molenlanden

do 16 mrt. 2023, 15:58

Algemeen

MOLENLANDEN/SCHELLUINEN • Portisa Nederland BV uit Schelluinen is woensdag 15 maart in het zonnetje gezet tijdens een bezoek van voorzitter MKB-Nederland, Jacco Vonhof en regioleider van Anders Rivierenwaard, Jolanda van Hoorne. Portisa is de duizendste betrokken ondernemer in het landelijke netwerk van Stichting Anders.

De werkwijze van Anders is inmiddels naar zeven regio’s in Nederland uitgegroeid. Door de jaren heen hebben is een prachtig netwerk opgebouwd van stuk voor stuk vakmensen. Allemaal betrokken vanuit dezelfde gedachte: ‘Als er nood is, en ik kan daar als ondernemer verschil in maken, dan mag je me bellen’.

Stichting Anders verbindt de unieke dienstverlening en het talent van ondernemers aan lokale noden. Ook elke hulpvrager mag aan het einde zelf een goede daad doorgeven aan een ander. Zo maken Stichting Anders met haar netwerk samen direct impact in de samenleving en draagt bij aan een nog mooiere wereld.

Directrice Frederike Cernoia kreeg uit handen van regioleider Jolanda bloemen uitgereikt. Frederike was blij verrast met het bezoek van regioleider Jolanda: “Ik vind het als mens en ondernemer belangrijk om belangeloos te kunnen handelen voor mensen die het knoerthard nodig hebben, daarom heb ik mij bij Anders Rivierenwaard aangesloten”.

“Ik heb zelf ook een moeilijke periode meegemaakt en ik vond het toen heel mooi dat er mensen waren die mij belangeloos hielpen, die handelden vanuit hun hart. Dat hoop ik ook te mogen doen.”

Robert de Heer, directeur van Stichting Anders Nederland noemt de duizendste ondernemer een mijlpaal. “Ons werk is slecht mogelijk door de support en daadkracht van ondernemers. Wat begon in de Drechtsteden groeit uit tot een snelgroeiend ondernemersnetwerk. Daar zijn we heel trots op!”

Ook Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland was bij dit bijzondere moment aanwezig. Hij onderschrijft het werk van Stichting Anders en sprak zijn waardering uit voor deze duizendste ondernemer in het bijzonder en alle andere ondernemers die zich inzetten voor de maatschappij.

“Voor mij is het een goed bezoek omdat dit weer eens duidelijk maakt, dat er heel veel MKB-ondernemers bereid zijn belangeloos iets goeds te doen voor mensen in hun omgeving. Het mooie van deze stichting is dat ze de ondernemer en de persoon die iets nodig heeft bij elkaar brengen om te laten zien dat ze bij elkaar passen.”.

Met zeven lokale Anders stichtingen in Drechtsteden, Rotterdam, Eindhoven, Amstelland, Nijmegen, Den Haag en Rivierenwaard zetten nu duizend bedrijven zich in om impact te maken. Stichting Anders verbindt de unieke dienstverlening, daadkracht en talent van ondernemers aan lokale noden. Stichting Anders droomt ervan om overal in Nederland ondernemers te verbinden aan de meest kwetsbare hulpvragen. Ook dit jaar verwachten ze drie nieuwe regio’s te starten en verder te bouwen aan een beweging van geven in Nederland.