Aanhoudende krapte in de zorg in regio Gorinchem biedt kansen

39 minuten geleden

Algemeen 96 keer gelezen

GORINCHEM/REGIO • De aanhoudende krapte in de zorg biedt veel kansen in regio Gorinchem. Dat meldt het UWV.

Veel zorgfuncties zijn volgens het UWV ‘structureel’ kansrijk. Eind 2022 stonden voor deze functies zo’n 175 vacatures open in Gorinchem. Het ging vooral om groeps- en woonbegeleiders en verzorgenden IG.

Zorginstellingen bieden daarbij niet alleen werk aan zorgpersoneel. Een kwart van het personeel heeft een andere achtergrond. Ook daar doen zich kansen voor. UWV belicht die in de notitie ‘Zorg, meer dan alleen zorgpersoneel’.

Laag WW-percentage

UWV verstrekte eind februari 2023 in de regio Gorinchem 882 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen bleef nagenoeg gelijk. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor Gorinchem met 1,1% lager dan voor heel Nederland (1,5%).

De uitkeringen aan werkzoekenden met een beroep zorg & welzijn maakten met 78 WW-uitkeringen eind februari 2023 in de regio slechts 9% van het totaal uit. Daarbij komt dat de helft van de personen met een WW-uitkering dit al combineert met een baan (gedeeltelijke uitkering). Er zijn dus maar weinig personen met een zorgachtergrond die nog op zoek zijn naar werk in de zorg.

De krapte in de sector wordt verder versterkt door de vergrijzing. In de regio Gorinchem is ruim 10% van de werknemers in de sector zorg & welzijn 60 jaar of ouder. Zo’n 1000 mensen verlaten daardoor de komende jaren geleidelijk de arbeidsmarkt. Ook zal de vraag naar zorg toenemen door een vergrijzende samenleving.