• Ook in de Prenter in Vianen werd volop gestemd.

BBB krijgt ook in Vijfheerenlanden veruit de meeste stemmen

do 16 mrt. 2023, 07:15

VIJFHEERENLANDEN • De BoerBurgerBewegeging heeft in de gemeente Vijfheerenlanden veruit de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met liefst 22,4% van de stemmen kreeg de partij ruim twee keer zo veel stemmen als nummer twee, de SGP (10,6%). De VVD en het CDA volgen met 10,2% en 10,1%. Het opkomstpercentage lag met 60,6% hoger dan vier jaar geleden, toen 59,2% van de stemgerechtigden zich naar de stembus begaf.

Met de uitslag volgt de gemeente Vijfheerenlanden de landelijke tendens, de BBB kreeg in een groot gedeelte van het land de meeste stemmen. De grote verliezer ten opzichte van vier jaar geleden is Forum voor Democratie. Die partij krijg in 2019 nog 15,2% van de stemmen en was daarmee de partij die de meeste stemmen kreeg binnen onze gemeente. Nu kreeg men slechts 2,7% van de stemmen. Ook de SGP (1,6 procentpunt), de VVD (1,8 procentpunt), het CDA (4,3 procentpunt) en de ChristenUnie (2 procentpunt) verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten.

JA21, net als de BBB een nieuwe partij bij de verkiezingen, doet het met 4,6% van de stemmen redelijk. Nieuwkomer Volt kreeg 1,8% van de stemmen.

De volledige uitslag (percentages kunnen in de loop van de dag nog enigszins wijzigen):

BBB: 22,4% (+22,4%)

SGP 10,6% (-1,6%)

VVD 10,2% (-1,8%)

CDA 10,1% (-4,3%)

CU 7,1% (-2%)

PvdA 6,0% (-0,6%)

PVV 5,8% (-1,2%)

GroenLinks 4,7% (-1,5%)

D66 4,7% (-0,5%)

JA21 4,6% (+4,6%)

FvD 2,7% (-12,5%)

PvdD 2,5% (-)

SP 2,1% (-1,6%)

Volt 1,8% (+1,8%)

50Plus 1,6% (-1,3%)

DENK 1,4% (-1,1%)

BVNL 0,8% (+0,8%)

U26 gemeenten 0,8% (+0,8%)

Zwarte Piet Is Zwart 0,2% (+0,2%)