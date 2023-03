Gemeente Vijfheerenlanden start met ontwerpproces van gemeentehuis in Leerdam

wo 15 mrt. 2023, 11:55

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft het ontwerpteam geselecteerd voor de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis van Vijfheerenlanden in Leerdam. Op 14 maart 2023 zetten burgemeester Sjors Fröhlich en wethouder Ton van Maanen van de gemeente Vijfheerenlanden, Branco Schot van Nelissen Ingenieursbureau en André Kaasjager van architectenbureau De Twee Snoeken de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Burgemeester Sjors Fröhlich: “Ik ben blij dat we met het ontwerpproces kunnen starten. Hiermee komen we in een belangrijke fase, waarbij duidelijk wordt hoe het nieuwe gemeentehuis eruit komt te zien.” Het ontwerpteam gaat aan de slag met het Programma van Eisen (PvE), dat met inbreng van medewerkers en gebruikers is opgesteld. “Want het is natuurlijk belangrijk dat we een gemeentehuis krijgen waar raadsleden, bezoekers en medewerkers zich welkom voelen en dat de medewerkers goed faciliteert in hun werk voor de inwoners”, zegt Fröhlich.

Creatieve en analytische kijk

Nelissen Ingenieursbureau neemt de installatietechnische ontwerp- en advieswerkzaamheden voor haar rekening. De Twee Snoeken gaat het ontwerp maken voor het nieuwe gemeentehuis. Voor de constructieve uitwerking van het ontwerp werkt De Twee Snoeken samen met adviesbureau Tielemans. “In het aanbestedingsproces viel De Twee Snoeken op door haar creatieve en de analytische kijk op de opdracht”, zegt Van Maanen. “Ook zijn we enthousiast over de invulling van de participatie en de visie op duurzaamheid. De brede ervaring met vergelijkbare projecten is natuurlijk ook belangrijk.”

Planning

Het definitief ontwerp is naar verwachting eind 2023 gereed en zal begin 2024 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Er wordt nog een plan opgesteld om belangrijke partijen, zoals bijvoorbeeld omwonenden, bij het ontwerp te betrekken. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het ontwerp technisch verder uitgewerkt en start de aanbesteding voor de aannemer. Als alles volgens planning verloopt begint de verbouwing begin 2025 en wordt het gemeentehuis aan het einde van het derde kwartaal van 2026 opgeleverd.