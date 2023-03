Royal IHC verkoopt IQIP aan HAL Investments bv

wo 15 mrt. 2023, 08:50

Algemeen 266 keer gelezen

KINDERDIJK • Royal IHC heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van dochter IQIP Holding B.V. aan HAL Investments B.V. (HAL). IQIP is wereld marktleider op het gebied van fundaties en installaties in de offshore windmarkt. De verkoop houdt in dat 100% van de aandelen van IQIP Holding B.V. over wordt gedragen aan HAL.

Voor Royal IHC is dit een belangrijke stap in de financiële herstructurering van het bedrijf waardoor de eigen balans van Royal IHC wordt versterkt en de bestaande krediet- en garantielijnen bij het bestaande bankenconsortium grotendeels vervroegd kunnen worden terugbetaald. Voor IQIP is dit een belangrijke stap in de versterking van de financiële balans en de mogelijkheden om zelfstandig verdere groei te creëren.

Jan-Pieter Klaver, CEO Royal IHC: “Met de verkoop van IQIP aan HAL ontstaat meer financiële ruimte voor zowel Royal IHC als IQIP. De directe opbrengsten van de aandelen van IQIP zullen voornamelijk worden gebruikt om de leningen af te bouwen en de liquiditeit van Royal IHC te verbeteren. Met de verkoop gaat IQIP nu de Royal IHC familie verlaten, maar ik heb er veel vertrouwen in dat IQIP en de medewerkers van IQIP een hele goede en gezonde toekomst tegemoet gaan.”

Royal IHC was een WHOA procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) gestart om alle financiële stakeholders te binden aan een financieel herstructureringsplan waarvan de verkoop van IQIP onderdeel was. De rechtbank heeft dit plan vorige week bekrachtigd.

Robert Diepenbroek, CEO IQIP: ”We willen onze positie zowel in de offshore energiemarkt als in de civiele markt verstevigen en verder uitbouwen. Met deze verzelfstandiging kunnen we deze koers continueren en onze klanten totaal oplossingen blijven bieden en hen ondersteunen in de uitdagingen op het gebied van techniek, veiligheid en duurzaamheid. Dit stelt ons in staat om onze bijdrage aan de energie transitie wereldwijd te garanderen.”