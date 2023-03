Thomasshop in Streefkerk maakt vogelhuisjes in strijd tegen eiekprocessierups

wo 15 mrt. 2023, 08:46

Algemeen 309 keer gelezen

GROOT-AMMERS • In het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups heeft Klankbordgroep Ons Ammers vogelhuisjes laten maken bij de Thomasshop in Streefkerk.

De deelnemers aan de dagbesteding hebben daar veel plezier aan beleefd. De eerste vijftien zijn op dinsdag 14 maart afgeleverd. In het bijzijn van de makers zijn de eerste vogelhuisjes opgehangen. In het dorp Groot-Ammers zullen er vijftien worden opgehangen.

Er was de laatste jaren veel overlast van de eikenprocessierups in de bomen naast de Haarsteeg. In samenwerking met de Mourik, de eigenaar van de bomen, worden er daar ook vijftien opgehangen. Mourik betaalt de kosten van alle vogelhuisjes en de Klankbordgroep zorgt voor het ophangen.