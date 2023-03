Open dag obs De Stapsteen in Bleskensgraaf

wo 15 mrt. 2023, 08:38

BLESKENSGRAAF • Openbare basisschool De Stapsteen houdt op woensdag 22 maart van 09.00 tot 11.00 uur een open dag in het gebouw aan de Lindenstraat 3 in Bleskensgraaf.

De kleuters verzorgen een lekker kopje koffie of thee en dat kunnen zij al heel goed, want ze hebben net het project restaurant afgerond en geleerd over koken en bedienen.

Op de open dag kunnen ouders met hun kind langskomen voor een kijkje in de klassen. De kinderen mogen meespelen. Wie verhinderd is kan contact opnemen met de school voor een vrijblijvende rondleiding op afspraak. Voor meer informatie: www.obsdestapsteen.nl.