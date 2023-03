Wandelen door een dikke darm tijdens de darmkankerweek

wo 15 mrt. 2023

DORDRECHT • Tijdens de landelijke darmkankerweek kan iedereen in de hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht een bijzonder kijkje nemen in het menselijk lichaam: je kunt er dwars door een dikke darm lopen. Het enorme opblaasbare schaalmodel is aanwezig van maandag 20 maart 09.00 uur tot vrijdag 25 maart 12.00 uur. Het doel is aandacht vragen voor het tijdig herkennen en signaleren van darmkanker.

Jaarlijks krijgen meer dan 14.000 patiënten en hun naasten met darmkanker te maken. “Hoe eerder darmkanker wordt opgespoord, des te beter is het te behandelen”, vertelt maag-darm-leverarts Wim van de Vrie. “Tien jaar geleden zijn we daarom in Nederland begonnen met het bevolkingsonderzoek darmkanker. Iedereen tussen de 55 en 75 jaar krijgt sindsdien de mogelijkheid om ontlasting te laten onderzoeken op de aanwezigheid van bloed, wat een teken kan zijn van darmkanker of een voorstadium daarvan.”

De deelname aan het bevolkingsonderzoek is hoog, meldt Van de Vrie. Wordt er bloed gevonden, dan vindt een kijkonderzoek (scopie) plaats. “In het Albert Schweitzer ziekenhuis doen we er daarvan sinds de start van het bevolkingsonderzoek zo’n duizend per jaar.” De werkwijze blijkt effectief. Van de Vrie: “In het begin zagen we juist een toename van darmkanker, doordat veel sluimerende gevallen al werden ontdekt vóórdat de patiënten klachten kregen. Maar inmiddels is landelijk sprake van een daling. Er zijn minder operaties en minder mensen overlijden aan darmkanker.”

Als je er eerder bij bent, kun je in het algemeen volstaan met een minder ingrijpende behandeling. “Dat kan een operatie zijn waarbij een kleiner deel van de darm hoeft te worden weggenomen”, aldus Van de Vrie. “Het kan ook zo zijn dat een operatie niet nodig is omdat bestraling en/of chemotherapie nog afdoende zijn. Soms kan al worden ingegrepen tijdens het kijkonderzoek, door een poliep met een vroeg stadium van kanker te verwijderen.” Door eerder en minder drastisch ingrijpen daalt tevens het aantal complicaties en restklachten bij patiënten.

Naast het bevolkingsonderzoek blijft het belangrijk dat iedereen zelf alert is op de signalen van darmkanker. Van de Vrie: “Die signalen kunnen zijn: bloed of slijm bij de ontlasting, langere tijd een ander patroon van ontlasting dan men gewend is, gewichtsverlies, buikpijn en/of minder eetlust. Bespreek dergelijke klachten altijd met de huisarts.” In de opblaasbare darm worden mogelijke afwijkingen in de darm getoond en is uitleg te vinden over de bijbehorende klachten.