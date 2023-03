Raad niet blij; inwoners Molenlanden geven gemeente 6,3

di 14 mrt. 2023, 14:59

Algemeen 807 keer gelezen

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden geven de inspanningen van hun gemeente het cijfer 6,3. Daarmee scoort de gemeente lager dan gemeenten met een vergelijkbare bevolkingssamenstelling.

In vergelijkbare gemeenten is het gemiddelde cijfer een 6,8. Raadsleden zijn teleurgesteld over de uitkomst, zo bleek donderdagavond 9 maart tijdens de commissievergadering. Sanne Zijlstra (CU): “Een 6,3 voelt niet als iets om vrolijk en trots van te worden.”

Vier thema’s

De uitkomst staat in de Burgerpeiling Molenlanden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens, in opdracht van de rekenkamer. Het onderzoek betreft vier thema’s. De thema’s en scores:

• Woon- en leefklimaat: 6,4 (referentiegemeenten: 6,6). Hierbij wordt vermeld dat respondenten gemiddeld een 8 geven voor tevredenheid ten aanzien van wonen in de gemeente.

• Relatie inwoner-gemeente: 5,8 (referentiegemeenten: 6,3)

• Gemeentelijke dienstverlening: 6,2 (referentiegemeenten: 6,7), waaronder: digitale dienstverlening: 6,5 (referentiegemeenten: 6,9) en communicatie & voorlichting: 6,0 (referentiegemeenten 6,7)

• Welzijn & zorg: 6,4 (referentiegemeenten: 6,7)

Prettig wonen

Inwoners van Molenlanden zijn (zeer) tevreden over de buurt waar ze wonen. Driekwart van derespondenten vindt het zeer prettig wonen in de huidige buurt. Inwoners melden dat er in hun buurt weinig tot geen dingen kapot zijn, dat hun buurt netjes en schoon is en dat het groen goed wordt onderhouden. Ook de voorzieningen op het gebied van sport, spel, zorg en winkels scoren goed.

Beter betrokken

Inwoners van Molenlanden willen beter betrokken worden bij plannen, activiteiten en voorzieningen, willen de ruimte krijgen om hun ideeën en plannen uit te voeren en daarbij hulp van de gemeente krijgen. Ook het openbaar vervoer, het aantal parkeerplekken en culturele voorzieningen scoren niet goed.

Doorpraten

Raadsleden willen binnenkort nog eens goed doorpraten over de uitkomst van het onderzoek. De SGP zou de inhoudelijke discussie liever voeren tijdens de bespreking van de kadernota, over twee maanden. Sanne Zijlstra (CU) reageerde: “Een gesprek rondom de kadernota heeft een andere inhoud, daarmee krijgt het een klein plekje. Ik ben bang dat we dan onze politieke puntjes eruit halen en als motie inbrengen, terwijl ik pleit voor het voeren van een goed gesprek in de volle breedte.”

Andere onderzoeken

Zijlstra stelde voor het college te vragen om andere onderzoeken die de gemeente naar inwonertevredenheid deed op een rij te zetten en met de raad te delen. “Zodat we het hele beeld hebben.”

Motie

Pieter Jacob Leenman meldde dat de SGP een motie overweegt. “Daarin willen we het college oproepen dit onderzoek over twee jaar te herhalen en een streefcijfer te noemen, zodat we een zuiver beeld krijgen van de voortgang.” Hij kreeg bijval van Arno van den Hof (VVD) en Adrie Tukker (CDA).

Nulmeting

Leenman wees er verder op dat zelfreflectie beperkt mogelijk is omdat het een nulmeting betreft. “Doen we het beter of juist slechter dan twee jaar geleden? Is het college van plan het onderzoek te herhalen. Ook de SGP is niet tevreden met het cijfer. Een 7 zou een mooie doelstelling zijn. Hoe gaan we dat bereiken? Grote winst lijkt te behalen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening, maar mogelijk zijn we al op de goede weg. Op het OV heeft de gemeente geen invloed, dat is jammer.”

Mobiliteitsplan

Zijlstra merkte op dat de CU al jaren vraagt om een Molenlands mobiliteitsplan waarin verkeersknelpunten in beeld gebracht worden. “Veel inwoners ervaren verkeersoverlast. College: ga hiermee aan de slag.” Ook riep ze het college op om inwoners te betrekken bij maatregelen op het gebied van dienstverlening.

De VVD vindt dat de gemeente duidelijker moet communiceren. Arno van den Hof: “Zodat de inwoner weet wat hij kan verwachten.”

Zelfreflectie

Michel Blom (Progressief Molenlanden) had kritische woorden voor het college. “Het college geeft aan geen scherp beeld te hebben bij de uitkomsten en dat uit andere rapporten een gunstiger beeld naar voren komt. Dat duidt niet op voldoende zelfreflectie. Wat gaat het college met deze bevindingen doen, wat zijn de plannen om communicatie met de burger te verbeteren?”

Burgerparticipatie

Joke vd Graaf (DM) vroeg zich af: “Wat gaat er mis in Molenlanden waarbij de algemene inspanningen een 6,3 scoren, maar uiteindelijk de inwoners zeer tevreden zijn in hun buurt. We scoren alleen op burgerparticipatie onder de 6. Voor DM geen verrassing. We hebben het college eerder opgeroepen om de communicatie te verbeteren. We zijn benieuwd of het college ideeën heeft om dit te verbeteren. En wat heeft u nodig van ons als raadsleden om een versterkende slag te kunnen slaan?”

Signaal

Burgemeester Theo Segers wil voorzichtig zijn met het cijfer. “Het is echt een nulmeting. Een oordeel kan pas gegeven worden als er een norm bekend is. Maar het is een heel belangrijk signaal. Niet voor niets hebben we in de begrotingsbehandeling staan dat het college zich meer gaat inzetten op communicatie. In het gesprek over servicepunten is de toezegging gedaan om met u in gesprek te gaan over dienstverlening. Ik schrik ook van het cijfer, maar we moeten een bredere kijk op het geheel krijgen. Enquêtes, de veiligheidsmonitor en onderzoek van Tip Molenlanden moeten we naast elkaar leggen om een beeld te krijgen.”

Twintig kernen

Gemeenten vergelijken vindt Segers lastig. “We zijn een grote landelijke gemeente met twintig kernen, dat is anders dan bijvoorbeeld Ridderkerk. Ook wij willen streven naar een 8 en zijn stappen aan het zetten. We hebben onze website aangepast voor mensen met een beperking en de bereikbaarheidstijden van het sociaal loket aangepast. We gaan bekijken wat we kunnen verbeteren, in gesprek met u als raad.”

Dieper graven

Segers beloofde met de raad in gesprek te gaan over de dienstverlening. “Daarna bekijken we of een tweede avond nodig is. Wethouder Bram Visser heeft al eerder een overleg hierover toegezegd. Als college willen we graag dieper graven in het rapport, door in gesprek te gaan met de onderzoekers.”

Volgende vergadering

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 maart staat het onderwerp opnieuw als bespreekpunt op de agenda. Op de website waarstaatjegemeente.nl kunnen de scores van gemeenten worden vergeleken.