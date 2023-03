Familie Kuiper uit Wijngaarden wordt inleverpunt KOEH

di 14 mrt. 2023, 12:50

Algemeen 310 keer gelezen

WIJNGAARDEN • De familie T. Kuiper aan het Oosteinde 23 te Wijngaarden is sinds kort inleverpunt voor de KOEH (Kom Over En Help), die hulp biedt aan de armen in Oost-Europa.

De kleding moet schoon en heel zijn. Speelgoed en knuffels kunnen niet ingeleverd worden. Voor meer informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding.