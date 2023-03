Papendrechtsebrug (N3) drie nachten dicht voor inspectie

ma 13 mrt. 2023, 16:21

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat voert in de nachten van maandag 20 maart tot en met woensdag 22 maart inspectiewerkzaamheden uit aan de Papendrechtsebrug (N3). De brug is hiervoor in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer, telkens van 22.00 uur tot 05.00 uur.

De brug blijft wel open voor (brom)fietsers en voetgangers. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs moeten rekening houden met extra reistijd.

De omleiding voor het wegverkeer is langs en boven de weg aangegeven. Het auto- en vrachtverkeer en OV wordt omgeleid via de A16/A15 bij knooppunt Ridderkerk.

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de brug onder begeleiding van verkeersregelaars.

Schepen kunnen de brug passeren, maar moeten wel rekening houden met oponthoud als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is een bericht aan de scheepvaart uitgegaan.

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over het passeren van de brug zodat de hulpverlening op peil blijft.

Gevaarlijke stoffenvervoer wordt omgeleid via de A15 Gorinchem. Dit wordt ook aangegeven op de bebording.