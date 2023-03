Feestjaar Nieuwpoort met locatietheater ‘Stadse Fratsen’ in de open lucht

ma 13 mrt. 2023, 13:24

Algemeen 646 keer gelezen

NIEUWPOORT • In 2023 viert Nieuwpoort haar 740e jubileumjaar als stad. Nieuwpoort 700+ organiseert op donderdag 15 juni de aftrap van een feestjaar, waarin we samen met verenigingen een jaar vol Stadse Fratsen organiseren.

Werkgroep Nieuwpoort 700+ is in 2022 gestart met de voorbereidingen van dit jubileumjaar. Een groot deel van het programma is inmiddels bekend. Net als in het 730e en 735e jubileumjaar vormt een theaterstuk het hoogtepunt en de afsluiter van het feestjaar. In dit stuk komen jongere en oudere inwoners uit Nieuwpoort en omgeving samen en nemen je mee op een reis naar de historie van Nieuwpoort.

De vorige edities van het toneelstuk vonden plaats in de feesttent, maar dit jaar gooit de werkgroep het over een andere boeg. “De vesting zelf is een prachtig decor, we hebben dan ook besloten om voor deze editie te kiezen voor locatietheater. Het theaterstuk vindt dus plaats op verschillende locaties in de vesting van Nieuwpoort”, vertelt Annie Slob. Net als bij de vorige edities kan jong en oud zich aanmelden om deel te nemen of mee te helpen aan dit theaterstuk. Wie mee wil doen of erover nadenkt, is op 22 maart om 20:00 uur welkom in Vredebest aan de Binnenhaven 24, in Nieuwpoort. Hier zal regisseur Peter Jan Eckstein een introductie geven over het toneelstuk. Vervolgens is er in juni een workshop waar men kan aansluiten om kennis te maken met toneelspelen. Vanaf september dit jaar wordt er gestart met de repetities.

Het feestjaar wordt op vrijdag 16 juni officieel geopend door wethouder Quik. “We verwachten dat de kraai zich op deze dag ook weer eens laat zien”, melden de organisatoren. Verder maakt onder andere de fietstocht Nieuwpoort-Nieuwpoort, de Poortersmaaltijd, een muziekfestival en verschillende activiteiten voor scholen en kinderen onderdeel uit van het programma.

Inwoners van Nieuwpoort kunnen in april de Poortsche Courant op hun deurmat verwachten. Met hierin meer informatie over het gehele programma en hoe de Stadse Fratsen Nieuwpoort omtoveren tot een echte wereldstad.

Voor meer informatie: www.nieuwpoort700plus.nl.