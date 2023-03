Grote opkomst NLdoet in De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In het kader van NLdoet op zaterdag 11 maart verzamelden ruim 40 vrijwilligers zich bij zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers voor een klusochtend.

Na een welkomstwoord van voorzitter Peter Kwakernaak gingen de vrijwilligers aan de slag met diverse klussen. Sinds 1 januari is het beheer en exploitatie van het zwembad overgegaan in de eigen Stichting Exploitatie De Dompelaar. De reeds bestaande groep vrijwilligers onder de naam Vrienden van de Dompelaar blijft zich ook actief inzetten.

Tijdens deze NLdoet klusochtend werd weer een belangrijk stap gezet in het zomerklaar maken. Voor sommige klussen was het vandaag nog te vroeg in het seizoen. Daarom is er ook al een tweede klusochtend gepland op zaterdag 25 maart. Op deze zaterdag zijn de baden leeg en klaar om schoongespoten te worden. De klusochtend is van 09:00 tot 12:00 uur, waarna er een kopje soep en drankje klaar staan voor de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@dompelaar.nl.