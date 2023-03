Workshop beeldhouwen in Groot-Ammers

ma 13 mrt. 2023, 10:55

Algemeen 115 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Beeldhouwer Piet Versteeg gaat vanaf woensdag 5 april op de woensdagen op de beeldhouwlocatie in Groot-Ammers voor de creatieve liefhebbers weer de mogelijkheid te geven om zelfstandig te gaan werken in steen.

Er zijn voldoende gereedschappen aanwezig om te starten. Zelf gereedschap meenemen is ook mogelijk. Stenen zijn op voorraad. Het werken in steen op deze unieke locatie in Groot-Ammers geeft enorm veel ruimte voor creativiteit. Het atelier is in de buitenlucht en gedeeltelijk overkapt

Piet organiseert al jaren workshops voor jong en oud. Om alles zo laag drempelig te maken, bepaalt iedereen zelf het eigen werktempo. De tijden op de woensdagen kunnen worden gekozen tussen 09.30 en 16.00 uur. Voor meer informatie of aanmelding: phversteeg@planet.nl of 06-15689382.