Je kledingstijl opfrissen om een meer volwassen look te krijgen: hoe begin je eraan?

zo 12 mrt. 2023, 10:05

Je kledingstijl opfrissen is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van je persoonlijke “brand” en het tonen van zelfvertrouwen en professionaliteit. Het betekent niet noodzakelijk dat je al je huidige kleding moet weggooien en een compleet nieuwe garderobe moet kopen, maar het betekent wel dat je bewust moet kiezen voor kledingstukken die bij je volwassen en gevestigde imago passen.

Maar hoe doe je dit? We geven je 6 tips!

Wees kieskeurig bij het uitkiezen van stoffen en materialen

Investeer in hoogwaardige kledingstukken die gevoerd zijn en gemaakt zijn van dure stoffen, zoals wol, katoen en leer. Laat goedkope en oncomfortabele materialen achter en concentreer je op kledingstukken die niet alleen mooi zijn, maar ook comfortabel en duurzaam zijn.

Investeer in basisstukken

Een goede basisgarderobe bevat kledingstukken die je elke dag kunt dragen, zoals een blazer, een blouse, een zwarte broek en een paar nette schoenen. Deze stukken kunnen eenvoudig worden gecombineerd met andere items om verschillende outfits te creëren.

Let op de kleuren die je draagt

Kies kleuren die volwassen en elegant zijn, zoals zwart, grijs, blauw en bruin. Vermijd opvallende kleuren en opdrukken en hou het simpel.

Wees gericht op het accentueren van je lichaamstype

Draag kleding die past bij je lichaamstype, of je nu slank of voller bent. Maak je schouders en benen zichtbaar, maar wees voorzichtig met blootstelling van te veel huid. Weet je niet wat je het beste draagt? Een sessie met een stylist kan helpen!

Investeer in accessoires

Een paar nette schoenen, een goede tas en een paar stijlvolle accessoires, zoals een horloge of sieraden, kunnen een grote impact hebben op hoe volwassen en stijlvol je eruit ziet. Vervang indien nodig ook je handtas en portefeuille als deze oud en versleten zijn. Een mooie Cardslide of een leren pasjeshouder van Secrid straalt altijd klasse uit.

Laat je kledingstijl evolueren

Probeer nieuwe stijlen uit en experimenteer met verschillende kleuren en stoffen. Laat je kledingstijl evolueren met de veranderende mode en trend, maar blijf trouw aan wat bij je past en wat je comfortabel maakt.

Veel succes!